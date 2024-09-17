Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Jandarma Operasyonunda 32 Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan 32 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişiler yer alıyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 32 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve ilçe jandarma komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün icra edilen operasyonlarında 32 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs olduğu belirtilirken, 17 şüpheli şahıssın ise ifadeye yönelik olarak yakalandığı öğrenildi. Öte yandan yakalanan 32 şahıs arasında; silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, öldürme suçundan 1 şahıs, cinsel suçlardan 1 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 5 şahıs ve diğer suçlardan 21 şahıssın bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk Suç

MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var? Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne?
title