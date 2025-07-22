Aydın'da Jandarma Operasyonunda 27 Şahıs Yakalandı

Aydın'da Jandarma Operasyonunda 27 Şahıs Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki günlük operasyon sonucu haklarında yakalama kararı bulunan 27 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında çeşitli suçlardan arananlar yer alıyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından iki günlük çalışmada haklarında yakalama kararı bulunan 27 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün icra edilen operasyonlarda 27 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan yakalanan şahıslar arasında, 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranan 17 şahıs bulunuyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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