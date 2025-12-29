Aydın'da jandarma ekipleri tarafından bir haftada 232 kişi yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 22-28 Aralık 2025 tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdiği geniş kapsamlı denetim ve kontroller kapsamında çeşitli suçlardan aranan 232 işi yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla toplam 7 bin 338 kilometrekarelik sorumluluk alanında 2 bin 819 personel ile görev yapan jandarma ekipleri il genelinde kurulan 200 uygulama noktasında bin 756 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 69 bin 312 şahıs sorgulandı. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan aranan 232 kişi yakalandı.

Öte yandan narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 12 ayrı olay meydana gelirken, olaylarla ilgili 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yürütülen adli süreçler sonucunda 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN