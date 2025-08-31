Aydın'da Jandarma Operasyonunda 15 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıklarınca iki gün boyunca yapılan eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve ilçe jandarma komutanlıklarınca iki gün boyunca yapılan eş zamanlı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'inin 0-5 yıl arası, 3'ünün 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 4'ünün ise ifadeye yönelik olarak arandığı öğrenildi.

Şahısların suç dağılımında; 2 kişinin yaralama, 2 kişinin narkotik suçlar, 1 kişinin hırsızlık, 1 kişinin dolandırıcılık, 1 kişinin yeniden yaralama ve 8 kişinin ise diğer suçlardan arandığı belirlendi. - AYDIN