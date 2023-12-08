Aydın'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Didim, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında durumlarından şüphelenilerek durdurulan 4 şahsın yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri tarafından Didim, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde icra edilen devriyeler esnasında şüphe üzerine durdurulan A.B, G.E., C.G. ve A.B. isimli şahısların yapılan üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN