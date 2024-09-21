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Aydın'da Jandarma Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Aydın'da Jandarma Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
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Karacasu ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Operasyon, jandarmanın aranan şahısları yakalama çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde haklarında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2'si kadın 3'ü erkek toplam 5 kişi Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın il genelinde jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 'tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan aranan ve haklarında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. ve H.B. isimli kadın ile D.A., M.B. ile İ.A. isimli erkek şahıslar Alemler Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Güvenlik Politika Karacasu Jandarma 3-sayfa Hukuk

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