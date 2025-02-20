Aydın'da Jandarma Operasyonu: 41 Şahıs Yakalandı
Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, hakkında yakalama kararı bulunan toplam 41 şahıs yakalandı. Yakalananlar arasında uyuşturucu, yaralama ve yağma gibi suçlardan aranan kişiler de bulunuyor.
Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 2 günde 41 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün gerçekleştirilen çalışmalarda; 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranan 19 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan 2 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 14 şahıs olmak üzere toplamda 41 şahıs yakalandı.
Yakalanan 41 şahıs arasında; uyuşturucu suçundan 6 şahıs, yaralama suçundan 5 şahıs, yağma suçundan 2 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 27 şahsın bulunduğu öğrenildi. - AYDIN