Aydın'da Jandarma Operasyonu: 38 Şahıs Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik iki günde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 38 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslara yönelik iki günde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda; 0-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 8 şahıs, 2-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (1) şahıs ve ifadeye yönelik aranan; hırsızlık suçundan 1 şahıs, uyuşturucu suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 2 şahıs, resmi belgede sahtecilik suçundan 1 şahıs, cinsel istismar suçundan 1 şahıs, fuhuş suçundan 1 şahıs ile diğer suçlardan 10 şahıs olmak üzere toplamda 38 şahıs yakalandı. - AYDIN