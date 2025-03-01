Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
4 yaşındaki Nazlı'ya ne oldu? Arama çalışmaları sürerken yeni kamera görüntüleri geldi

4 yaşındaki Nazlı'ya ne oldu? Her yerde aranırken yeni görüntü geldi
'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

Aydın'da Jandarma Operasyonu: 34 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Jandarma Operasyonu: 34 Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 34 kişiyi yakalamak için iki gün süren bir operasyon düzenledi. Yakalanan şahıslar arasında dolandırıcılık ve uyuşturucu suçluları da bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda çeşitli suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Yapılan iki günlük çalışmalarda 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 12 şahıs yakalandı. Yakalanan toplam 34 aranan şahıs arasında dolandırıcılık suçundan 4 şahıs, uyuşturucu suçundan 3 şahıs, cinsel suçlardan 3 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 2 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 19 şahıs bulunurken, gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatıyor
img

Çanakkaleli çiftçinin bacaklarının titrediği an
img

Amazon'da çırılçıplak yaşarken kendilerini Türkiye'de buldular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
ABD tarihinde bir ilk: Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak

Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi
e-Devlet'te bu üç harfi görenler yandı! Hem maaş, hem de faizi geri ödeyebilirsiniz

e-Devlet'te bu üç harfi görenler yandı! Tüm aldıklarınız gidebilir

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.