Aydın'da Jandarma Operasyonu: 29 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın il jandarma komutanlığı iki günlük faaliyette çeşitli suçlardan aranan 29 aranan şahsı yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün icra edilen operasyonlarında 29 şahıs yakalandı. Bunlardan 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 16 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Yakalanan 29 şahıs arasında, narkotik suçlardan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan 25 şahıs bulunduğu öğrenildi. - AYDIN