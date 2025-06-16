Aydın'da Jandarma Operasyonu: 27 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da Jandarma Operasyonu: 27 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen iki günlük operasyon sonucunda, hakkında yakalama kararı bulunan 27 şahıs yakalandı. Arananlar arasında çeşitli suçlardan dolayı hapis cezası ile arananlar bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonunda iki günde 27 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İki gün boyunca yapılan çalışmalar kapsamında 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, ifadeye yönelik aranan 10 şahıs olmak üzere toplam 27 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 27 şahıs arasında hırsızlık suçundan 4 şahıs, narkotik suçlardan 3 şahıs, cinsel suçlardan 3 şahıs, kasten öldürme suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 1 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan aranan 14 şahıs bulunduğu öğrenilirken, şüpheliler hakkında başlatılan adi süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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