Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Jandarma Operasyonu: 2 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Aydın'da Jandarma Operasyonu: 2 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yol kontrolünde 2 düzensiz göçmen ve 1 organizatör jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenler, ilgili merkeze teslim edilirken organizatör gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 2 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Serçeköy yol kontrol noktasında suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette, 2 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, organizatör de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Efeler Göçmen Hukuk

3 bölgemizi sallayan deprem! Şiddetli sarsıntı birçok ilde hissedildi

3 bölgemizi sallayan deprem! Vatandaşlar sokağa akın etti

 Depreme çalışırken yakalandılar! 'Koşma' dese de dinletemedi

Depreme çalışırken yakalandılar

 5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama

5.9'luk deprem sonrası Naci Görür'den ilk sözler
Depreme canlı yayında yayında yakalanan sunucuların panik anları

Depreme canlı yayında yakalandılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Malatya depremi hakkında Naci Görür ne dedi? MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi? Elazığ'da okullar tatil mi? 16 Ekim Çarşamba Elazığ'da okullar açık mı, kapalı mı? Malatya'da okullar tatil mi? Malatya'da kaç gün tatil edildi? Rüyada örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı örümcek görmek ne anlama gelir? Rüyada örümcek görmek ne demek diyanet? Türkiye'nin en zengin şehirleri! Türkiye'nin en zengin ili neresi? Rojin Kabaiş otopsi sonucu belli oldu mu? Rojin Kabaiş nasıl öldü? MALATYA DEPREM ANI VİDEO Deprem anı kameralarda! Kale ilçesi nerede? Kale ilçesi nereye bağlı? Malatya depreminde yaralanan var mı? 16 Ekim son gelişmeler... Az önce deprem mi oldu? 16 Ekim Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.