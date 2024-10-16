Aydın'da Jandarma Operasyonu: 2 Düzensiz Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan yol kontrolünde 2 düzensiz göçmen ve 1 organizatör jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenler, ilgili merkeze teslim edilirken organizatör gözaltına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde 2 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Serçeköy yol kontrol noktasında suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla icra edilen faaliyette, 2 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edilirken, organizatör de gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN