Aydın'da Jandarma Operasyonları: 49 Tutuklama ve Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde 10-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik 10-16 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranan 60 şahıs ile ifadeye yönelik aranması olan 51 şahıs olmak üzere toplam 111 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 49'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş suçları kapsamında meydana gelen 166 asayiş olayların tamamı aydınlatıldı. 106 şüpheli şahsın yakalandığı bu olaylarda 12 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 8 av tüfeği olmak üzere toplam 24 silah ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 3 kaçakçılık, 1 mali olmak üzere toplam 4 olay meydana geldi. 4 şüpheli yakalanırken, olaylarda 640 paket sigara, 450 adet elektronik sigara likiti, 4 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 30 adet mühimmat ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında meydana gelen 32 olayda 32 şüpheli yakalandı. Olaylarda 94 gram kubar esrar, 130 kök kenevir, 4 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında da 4 olayda 7 düzensiz göçmen yakalanırken, siber suçlarla mücadele kapsamında internet üzerinden işlenen suçlara ilişkin 11 şahsın adli işlemlerine başlanıldı. Kimlik hırsızlığına yönelik 103, suç içerikli paylaşım yapan 643 adet internet sitesinin ilgili yerlere bildirimleri yapılarak, mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandı.

Terörle mücadele kapsamında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 9 şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem yapıldı.

Trafik suçları kapsamında ise Aydın genelinde 32 bin 358 aracı kontrol eden ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen 716 sürücüye cezai işlem uyguladı. Denetimlerde 144 araç trafikten men edilirken, 16 sürücünün ehliyetine de el konuldu. Okul servislerinin denetimine yönelik de 199 servis aracı denetlendi.

Okullar bölgesi ve umuma açık yerlerin denetimi kapsamında 12 internet kafe ve oyun salonu, 225 kafe ve kahvehane, 71 içkili mekan, 7 iddia ve ganyan bayii, 113 büfe ve market, 146 park bahçe olmak üzere toplam 574 alan denetlendi. - AYDIN