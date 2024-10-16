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Aydın'da Jandarma Operasyonları: 201 Şahıs Yakalandı

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Aydın'da jandarma ekipleri 1-15 Ekim tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan 201 şahsı kıskıvrak yakaladı. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan arananlar arasında cinayet, dolandırıcılık ve narkotik suçları da yer aldı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından 1-15 Ekim tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan 201 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 1-15 Ekim 2024 tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 96, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 12, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 7, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 ve ifadeye yönelik olarak aranan 80 şahıs olmak üzere toplamda 201 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 201 şahıs arasında; öldürme suçlardan 4, dolandırıcılık suçundan 27, narkotik suçlardan 24, hırsızlık suçundan 19, yaralama suçlarından 24, terör suçlardan 2 şahıs, yağma suçundan 3 ve diğer suçlardan 98 şahıs bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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