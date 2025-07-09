Aydın'da Jandarma Operasyonları: 2 Günde 30 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın il genelinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 2 günde 30 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonlarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün icra edilen operasyonlarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, ifadeye yönelik aranan 19 şahıs olmak üzere toplamda 30 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların arasında; narkotik suçlardan 4 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan da aranan 23 şahsın bulunduğu bilgisine ulaşıldı. - AYDIN