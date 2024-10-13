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Aydın'da Jandarma Motosiklet Sürücülerine Kask Kullanımını Anlattı

Aydın'da Jandarma Motosiklet Sürücülerine Kask Kullanımını Anlattı
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Aydın'ın Efeler ve Karacasu ilçelerinde jandarma trafik ekipleri, motosiklet sürücülerine kask ve gözlük kullanımının önemini anlatan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Aydın'ın Efeler ve Karacasu ilçelerinde jandarma trafik ekiplerince motosiklet sürücülerine kask kullanımının önemi anlatıldı.

Efeler ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi ve Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi. Bu çerçevede ekipler, sürücü ve yolculara, motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet kullanımı esnasında kask ve gözlüğün takılmasının önemini anlattı. Aynı zamanda motosiklet sınıfına göre sürücü belgesi alınması, motosikletlerine tescil yaptırmaları, reflektifli yelek kullanmaları konusunda ve hız kuralları uyma konularında bilgi verdi. Gerçekleştirilen denetimlerin ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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