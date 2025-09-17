Haberler

Aydın'da Jandarma Kenevir Ekimi İle Mücadele Etti

Aydın'da Jandarma Kenevir Ekimi İle Mücadele Etti
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, dere içinde yasadışı olarak dikilmiş 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından dere içine dikilmiş sazlık alanda 22 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı yasadışı kenevir ekimine karşı faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan aramada Şahnalı Mahallesi Menderes Deresi içerisinde bulunan sazlık alanda 22 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, konu ile ilgili adli süreç başlatıldı. - AYDIN

