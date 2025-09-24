Aydın'da Jandarma Kaçakçılara Darbe Vurdu: Çok Sayıda Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmada çok sayıda bandrolsüz ve faturasız makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söke Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Söke KOM Timi ile birlikte, kaçakçılık (tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler) suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 128 bin 400 adet bandrollü faturasız boş makaron, 48 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 28 bin 600 adet bandrolsüz dolu makaron, 40 gram kıyılmış tütün, 1 adet tütün sarma makinesi, bir adet dijital terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, 1 kişi gözaltına alındı. - AYDIN