Haberler

Aydın'da Jandarma Kaçakçılara Darbe Vurdu: Çok Sayıda Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Aydın'da Jandarma Kaçakçılara Darbe Vurdu: Çok Sayıda Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma, yapılan operasyonda 128 bin 400 adet bandrollü faturasız, 48 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron ve diğer kaçak tütün ürünleri ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmada çok sayıda bandrolsüz ve faturasız makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Söke Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Söke KOM Timi ile birlikte, kaçakçılık (tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler) suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 128 bin 400 adet bandrollü faturasız boş makaron, 48 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 28 bin 600 adet bandrolsüz dolu makaron, 40 gram kıyılmış tütün, 1 adet tütün sarma makinesi, bir adet dijital terazi ele geçirildi. Olayla ilgili adli süreç başlatılırken, 1 kişi gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.