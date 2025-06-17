Aydın'da Jandarma Kaçak Cep Telefonu Aksesuarlarına El Koydu

Aydın'da Jandarma Kaçak Cep Telefonu Aksesuarlarına El Koydu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarlarına yönelik yaptığı çalışmada, bir aracın içinde 15 bin kırılmaz cam, 8 bin kılıf ve diğer aksesuarlarla birlikte çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir şahsın aracında yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçuna yönelik koordineli çalışmada Efeler ilçesinde gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarlarını piyasaya süren bir şahsa ait araçta arama yapıldı. Aramalarda; 15 bin adet cep telefonuna ait kırılmaz cam, 8 bin adet cep telefonu kılıfı, 5 bin adet kamera koruma camı, 2 bin adet muhtelif cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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