Aydın'da Jandarma Güvenlik Kontrollerini Sürdürüyor

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların yeni yıla güvenle girmeleri için kontrol ve denetimlerini sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2025 yılına vatandaşların huzur ve güven içerisinde girmeleri amacıyla Asayiş, Otoyol Jandarması, Trafik Jandarması, Jandarma Komando ve sivil unsurlar ile Yol Kontrol Noktası, umuma açık yer, eğlence yerleri, halkımıza açık alanlarımızda denetim ve kontrol faaliyeti devam ediyor. - AYDIN