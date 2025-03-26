Aydın'da Jandarma Ekiplerinden Şahıs Avı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında haklarında çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik icra edilen faaliyetlerde; uyuşturucu, dolandırıcılık, yaralama, kasten öldürme ve hırsızlık 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 12 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs ile ifadeye yönelik aranan 14 şahıs yakalandı. - AYDIN