Aydın'da Jandarma Ekiplerinden Büyük Operasyon: 26 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince 2 günde çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre iki gün boyunca yapılan operasyonlarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 12 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, ifadeye yönelik aranan 11 şahıs olmak üzere 26 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 26 şahıs arasında hırsızlık suçundan 5 şahıs, narkotik suçundan 3 şahıs, cinsel saldırı suçundan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 15 şahsın olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN