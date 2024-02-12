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Aydın'da Jandarma Ekipleri Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheliyi Yakaladı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan 6 kişinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Aydın'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 6 şüphelinin, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan, Çine, Söke ve Kuyucak ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında jandarma ekipleri şüphe üzerine toplam 6 kişiyi durdurdu. Yapılan kontrollerde M.Ç., O.K., V.A., İ.E., H.Ç. ve E.C.Ö. isimli olduğu tespit edilen şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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