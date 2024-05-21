Üye Girişi
Haberler

Aydın'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, traktör sürücülerine yönelik ROPS ve reflektör eğitimleri düzenleyerek traktör devrilmesi ve iş kazalarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Aydın'da jandarma ekipleri traktör sürücülerini traktör devrilmesi ve iş kazalarına yönelik bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından traktör sürücülerine yönelik "ROPS ve reflektör" eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Mayıs ayında da eğitimlerine devam eden ekipler Bozdoğan, Efeler, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk ilçelerinde seyir halinde olan ve köy kahvehanelerinde traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Sürücülere trafik ve iş kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerinin neden olduğu yaralanmalardan korumayı amaçlayan ROPS (Rollover Protection System) sistemi, traktörlerin gece gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba ve tarım aletlerinin güvenli kullanımında dikkat edilmesi gereken konularında sürücülere bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma trafik Aydın Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

 Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti

 Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza

Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title