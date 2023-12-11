Aydın'da Jandarma ekipleri tarafından bölücü terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı

Aydın'da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında bölücü terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı. Ayrıca, 349 işletme kontrol edildi ve 6 bin 234 kişinin sorgusu yapıldı.

Aydın'da Jandarma ekipleri tarafından 186 personelin katılımıyla gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında bölücü terör örgütü propagandası yapan 4 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, bölücü terör örgütüne (BTÖ) yönelik planlanan bölgesel Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 186 personelin katılımıyla faaliyet gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, 4 şüpheli hakkında Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK-KCK, TKP/ML) suçundan yakalandı. 1 Şahıs Silahlı Terör Örgütüne üye olmak (PKK/KCK) suçundan yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. 349 işletme kontrol edilirken, 6 bin 234 şahsın sorgusu yapıldı. Diğer suçlardan ise 20 şahıs yakalandı. - AYDIN