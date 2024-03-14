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Aydın'da Jandarma Ekipleri Sürücülere Bilgilendirme Yaptı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde motosiklet ve traktör sürücülerine reflektör yelek kullanımının önemi anlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri motosiklet ve traktör sürücülerini bilgilendirirken, reflektör yelek kullanımının önemine dikkat çekti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde il genelinde sürücülere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Karacasu ilçesi Yazır Mahallesi ile Kuşadası ilçesi Güzelçamlı ve Kirazlı mahallelerinde eğitim gerçekleştirdi. Motosiklet, motorlu bisiklet ve traktör sürücülerine yönelik gerçekleştirilen eğitimlerde 101 sürücüye traktörlerdeki ROPS sistemi ile reflektörlü yelek ve kask kullanmanın önemi anlatıldı. Ayrıca sürücüler trafik kuralları konusunda da bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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