Aydın'da Jandarma Ekipleri Sultanhisar'daki Fabrikada Vatandaşlara Bilgilendirme Yaptı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından Sultanhisar'da bulunan fabrikadaki vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Aydın il Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca Sultanhisar İlçesinde bir sera fabrikasında çalışan kadın ve erkek vatandaşlar ziyaret edildi. Ziyarette 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması, Elektronik Kelepçe, Kadına El Kalkamaz, Çevre Doğa Bilinci ve Orman Yangınlarına Karşı Duyarlı olunması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette kadın vatandaşların telefonlarına KADES uygulaması indirilerek broşür dağıtımı sağlandı. Kadınların huzuru ve güveni için sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edileceği öğrenildi. - AYDIN