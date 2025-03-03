Aydın'da Jandarma Ekipleri Suçlarla Mücadelede Başarı Gösterdi

Aydın il genelinde jandarma ekipleri bir haftalık zaman diliminde yaptıkları çalışmalarda onlarca suçluyu yakalarken, birçok asayiş olayını da aydınlığa kavuşturdu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından aranan şahısların (aranma süresine göre) yakalanması kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 0-5 Yıl arası hapis cezası ile aranan 64 şahıs, ifadeye yönelik aranması olan 52 şahıs olmak üzere toplam 116 şahıs yakalandı, 55 şahıs ise tutuklandı. Asayiş Suçları kapsamında 155 asayiş olayı meydana gelirken, olayların tamamı aydınlatıldı. Bu olaylarda 106 şüpheli şahıs yakalandı. 6 adet hırsızlık olayı aydınlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele kapsamında 3 kaçakçılık, 3 mali olmak üzere toplam 6 adet olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca olaylarda 102 adet içi dolu makaron, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Narkotik Suçlarla mücadele kapsamında 43 olay meydana geldi. Meydana gelen olaylarda 44 şüpheli yakalandı. Olaylarda 162 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle mücadele kapsamında 4 adet olay meydana gelirken 2 organizatör ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Siber Suçlara Mücadele Kapsamında; İnternet üzerinden işlenen suçlara ilişkin 3 şahıs hakkında adli işlemlerine başlanıldı. Kimlik hırsızlığına yönelik 89, suç içerikli paylaşım yapan 516 adet internet sitesinin ilgili yerlere bildirimleri yapılarak muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi sağlandığı öğrenildi. Trafik Suçları kapsamında ise il genelinde 13 bin 337 araç kontrol edilirken, 783 sürücüye ceza kesildi, 120 araç trafikten men edildi, 2 sürücünün ehliyetine el konuldu. Okul servislerinin denetimine yönelik 90 servis aracı denetlendi. Okullar Bölgesi ve Umuma açık yerler kapsamında da 9 internet/cafe oyun salonu, 127 kafe/kahvehane, 57 içkili yer, 4 iddia/ganyan bayii, 83 büfe/market ve 59 park bahçe olmak üzere toplam 329 alan denetlendi. - AYDIN