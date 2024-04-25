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Aydın'da Jandarma Ekipleri Şok Yol Kontrolü Yaptı

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Aydın'ın Efeler ve Karacasu ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok yol kontrolü faaliyetinde 389 kişi sorgulandı. Jandarma ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın'ın Efeler ve Karacasu ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok yol kontrolü faaliyetinde 389 kişi sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen belli noktalarda huzur ve güven uygulamaları kapsamında yapılan 18.00-24.00 saatleri arasında şok yol kontrolü faaliyetlerinde 389 şahıs ve 198 araç sorgulandı. 3 adli, 23 idari işlem gerçekleştiren jandarma ekipleri 87 bin 539 TL trafik idari para cezası uyguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karacasu Jandarma Efeler Aydın Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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