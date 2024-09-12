Aydın'da Jandarma Ekipleri Sanal Devriyede 8 Şüpheli Yakaladı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 ilçede müstehcenlik suçundan 6 şüpheli ve 2 ilçede yasadışı bahis suçundan 2 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalandı. Ayrıca 149 işletme kontrol edildi ve 5 bin 69 kişi sorgulandı, 5 aranan şüpheli de yakalandı.
Aydın'da jandarma ekiplerinin sanal devriyesine takılan 8 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 207 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetlerinde 5 ilçede 6 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 2 ilçede 2 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis" suçundan olmak üzere toplam (8) şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 149 işletmenin kontrolü yapılırken, 5 bin 69 şahıs da sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. - AYDIN