Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Jandarma Ekipleri Sanal Devriyede 8 Şüpheli Yakaladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 5 ilçede müstehcenlik suçundan 6 şüpheli ve 2 ilçede yasadışı bahis suçundan 2 şüpheli olmak üzere toplam 8 şüpheli yakalandı. Ayrıca 149 işletme kontrol edildi ve 5 bin 69 kişi sorgulandı, 5 aranan şüpheli de yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerinin sanal devriyesine takılan 8 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 207 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan sanal devriye faaliyetlerinde 5 ilçede 6 şüpheli şahıs hakkında "Müstehcenlik" suçundan, 2 ilçede 2 şüpheli şahıs hakkında "Yasadışı Bahis" suçundan olmak üzere toplam (8) şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 149 işletmenin kontrolü yapılırken, 5 bin 69 şahıs da sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma 3-sayfa Güncel

Narin cinayeti soruşturmasında yeni itiraf: Salim Güran baskı yaptı, korktuğum için Narin'i gördüğümü söyledim

Narin cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni itiraf

 Narin Güran cinayetini Adli Tıp'ta özel olarak saklanan 'dedektif böcekler' çözecek

Narin'i nasıl öldürdüler? Cinayetteki kilit soruyu 'dedektif böcekler' çözecek

 'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BLACK FRIDAY NE ZAMAN? Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, hangi tarihte 2024? Tarsus Belediye Başkanı kim? Ali Boltaç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 12 Eylül hangi burç? 12 Eylül burcu yükseleni ne? 12 Eylül burç özellikleri nedir? Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl?
title