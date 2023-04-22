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Aydın'da jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor

Aydın'da jandarma ekipleri kuş uçurtmuyor

3. Sayfa Haberleri

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyette 5 bin 889 şahıs sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyette 5 bin 889 şahıs sorgulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Düzensiz Göçle Mücadeleye Yönelik Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' 82 unsur ve 238 personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette; 104 metruk yapı ile 120 umuma açık yer kontrol edildi. 5 bin 889 şahsı sorgulayan ekipler 6 araca da idari yaptırım uyguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye Aydın 3. Sayfa Haberler

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