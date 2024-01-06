Aydın'da Jandarma Ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suç Örgütlerine Geçit Vermedi

Aydın'da 2023 yılında jandarma ekipleri Kaçakçılık ve Organize Suç Örgütlerine geçit vermedi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılında il genelinde Kaçakçılık ve Organize suç örgütlerine yönelik, 175 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda yakalanan 192 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 44'ü ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda 7 milyon 122 bin 320 adet içi doldurulmuş makaron, 12 kilogram 600 gram kilogram tütün, 23 bin 750 paket sigara, 5 bin 142 litre alkollü içki, 1661 adet tarihi sikke, 53 bin 181 litre akaryakıt, 168 adet tabanca, 88 adet av tüfeği, 4 bin 350 adet mühimmat ele geçirildi. - AYDIN