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Aydın'da Jandarma Ekipleri Araç Sürücülerini Trafik Kuralları Konusunda Uyardı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, özel trafik denetimlerinde araç kullanıcılarına trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Uykusuz araç kullanmama, hız kurallarına uyma, cep telefonu kullanmama ve emniyet kemeri kullanma konularında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri araç sürücülerini trafik kuralları konusunda uyardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından özel trafik denetimlerinde araç kullanıcılarına, uykusuz araç kullanmamaları, hız kurallarına uymaları, seyir halinde iken cep telefonu kullanmamaları, emniyet kemeri konularında bilgilendirmede bulundu. Vatandaşların emniyet ve huzur içerisinde seyahat etmeleri maksadıyla denetleme ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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