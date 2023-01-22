Aydın'da jandarma ekipleri 'alkol ve uyuşturucu' denetimi gerçekleştirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 'alkol ve uyuşturucu' denetimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 25 trafik timi ve 51 personelin katılımıyla 'alkol ve uyuşturucu' demetimi yapıldı. Yapılan denetimler çerçevesinde; bin 361 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 50 araç sürücüsüne veya sahibine cezai işlem uygulanırken, 24 araç trafikten men edildi. 5 alkol ve 4 uyuşturucu olmak üzere toplam 9 sürücüye de adli ve idari işlem uygulandı. - AYDIN