Aydın'da Jandarma Ekipleri 9 Günde 49 Şüpheliyi Yakaladı

Aydın'da jandarma ekipleri 9 günde çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından 15-24 Haziran 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ile ifadeye yönelik aranması olan 40 kişi yakalandı. Yakalanan toplam 49 şahıs arasında, dolandırıcılık suçundan 8 şahıs, hırsızlık suçundan 7 şahıs, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan ise 26 şahıs yer alıyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN