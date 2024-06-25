Aydın'da Jandarma Ekipleri 9 Günde 49 Şüpheliyi Yakaladı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasında dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu, yaralama ve diğer suçlardan arananlar bulunuyor.
Aydın'da jandarma ekipleri 9 günde çeşitli suçlardan aranan 49 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından 15-24 Haziran 2024 tarihleri arasında hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ile ifadeye yönelik aranması olan 40 kişi yakalandı. Yakalanan toplam 49 şahıs arasında, dolandırıcılık suçundan 8 şahıs, hırsızlık suçundan 7 şahıs, uyuşturucu suçundan 5 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan ise 26 şahıs yer alıyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN