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Aydın'da Jandarma Ekipleri 7 Sahtekarı Yakaladı

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Aydın'da 'huzur ve güven' uygulamalarına devam eden jandarma ekipleri 4 bin 576 şahsı sorgularken, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan 7 şahıs yakaladı.

Aydın'da 'huzur ve güven' uygulamalarına devam eden jandarma ekipleri 4 bin 576 şahsı sorgularken, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan 7 şahıs yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından planlanan bölgesel huzur ve güven uygulamaları kapsamında kumar, tombala, oyun makinaları ve yasadışı bahse yönelik 69 unsur ve 214 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. 4 bin 576 şahsın sorgulandığı uygulamada, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan 7 şahıs yakalandı. Bin 276 araç, 10 dernek ve kooperatif, 263 umuma açık yer kontrol edilirken, 1 şahsa da ruhsatsız av tüfeği taşımaktan 4 bin 538 TL ruhsatsız idari para cezası uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Aydın Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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