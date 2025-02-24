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Aydın'da Jandarma Ekipleri 35 Suçluyu Yakaladı

Aydın'da Jandarma Ekipleri 35 Suçluyu Yakaladı
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Aydın'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda son iki günde çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında hırsızlık, uyuşturucu ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan şahıslar bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda son iki günde çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında son iki günde, 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 15 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 16 şahıs olmak üzere toplam 35 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 35 şahıs arasında hırsızlık suçundan 5 şahıs, uyuşturucu suçundan 4 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs ve diğer suçlardan 23 şahıs bulunurken, çalışmaların hız kesmeden süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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