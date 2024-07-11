Aydın'da Jandarma Ekipleri 33 Kişiyi Yakaladı

Aydın'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 33 kişi kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalıma gerçekleştirildi. Bu çerçevede iki günde gerçekleştirilen çalışmalarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs olmak üzere 22 şahıs, 11 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak toplam 33 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında Kasten Öldürme suçundan 1 şahıs, Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 1 şahıs, Hırsızlık suçundan 5 şahıs, Uyuşturucu suçundan 3 şahıs, Yağma suçundan 1 şahıs, Cinsel İstismar suçundan 1 şahıs, Dolandırıcılık suçundan 2 şahıs, diğer suçlardan da 19 şahıs bulunuyor. Vatandaşın huzur ve güveni için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN