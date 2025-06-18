Aydın'da Jandarma Ekipleri 3 Aranan Şahısı Yakaladı

Aydın'da Jandarma Ekipleri 3 Aranan Şahısı Yakaladı
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Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şüpheliler, uyuşturucu, hırsızlık ve diğer suçlardan hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aydın'ın Söke ve Nazilli ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları JASAT Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan V.K. isimli şüpheli şahıs Nazilli Bozyurt Mahallesi'nde yakalandı. "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan D.Y. isimli şüpheli şahıs da Nazilli İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. 5 suçtan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.T. isimli şüpheli şahıs ise Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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