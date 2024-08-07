Aydın'da Jandarma Ekipleri 294 Şüpheliyi Yakaladı

Aydın'da jandarma ekiplerince organize suç örgütlerine yönelik 7 ayda yapılan 12 operasyonda 294 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 2024 yılı ilk yedi ayında yerel, bölgesel ve ulusal çapta 12 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 294 şüpheli yakalanırken, 127 şüpheli tutuklandı, 120 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ayrıca operasyonlarda 50 adet tabanca, 7 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, bin 599 adet fişek, 38 adet çek, senet ele geçirildi. - AYDIN