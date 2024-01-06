Aydın'da Jandarma Ekipleri 2023 Yılında Trafik Denetimlerini Sürdürdü

Aydın'da jandarma ekipleri 2023 yılında trafik denetimlerinde 834 bin 222 aracın kontrolünü yaparken 4 bin 543 araç trafikten men edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, il genelinde trafik faaliyetlerine yönelik 2023 yılında,

448 bin 041 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 540 şahıs yakalandı. 834 bin 222 araç kontrol edilirken, 172 araç yakalandı, 4 bin 543 araç trafikten men edildi. 24 bin 187 sürücüye/araca cezai işlem uygulandı. 8 bin 149 okul servis aracı kontrol edilirken, 34 servis aracına/sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 24 bin 187 sürücüye/araca cezai işlem uygulanırken, 60 bin 601 sürücü ve 51 bin 501 öğrenci/yayaya trafik eğitimi verildi. - AYDIN