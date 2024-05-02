Aydın'da Jandarma Ekipleri 11 Şahsa İdari Para Cezası Uyguladı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kimlik bildirmeyen ve kabahatler kanuna göre suç işleyen 11 şahsa idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Karacasu, Kuşadası, Söke, Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından, icra edilen devriye faaliyetlerinde 11 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler ve 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında toplam 6 bin 347 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN