Aydın'da Jandarma Denetimleri: 8 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince günübirlik kiralanan ev ve araç firmaları denetlenirken, yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince günü günübirlik kiralanan ev ve araç kiralama firmalarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 48 günübirlik işletici, 65 günübirlik kiralanan ev, 48 sisteme kayıtlı günübirlik işletici, 8 araç kiralama firması kontrol edildi. Ayrıca kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN