Aydın'da Jandarma'dan Trafik Bilgilendirmesi

Aydın'da Jandarma'dan Trafik Bilgilendirmesi
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Aydın'da jandarma ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kazaların önlenmesi amacıyla araç sürücüleri ve yolculara trafik bilgilendirmesi yapıyor. Sürücüler aşırı hız, yorgunluk, cep telefonu kullanımı ve hatalı sollama gibi konularda uyarılıyor.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından kazaların önlenmesi amacıyla araç sürücüleri ve yolculara trafik bilgilendirmesi yapılıyor.

İlçe Jandarma Komutanlıkları emrinde görevli Trafik Jandarması tarafından Bozdoğan, Çine, Karacasu, Karpuzlu, Köşk ilçelerinde Kurban Bayramı sebebiyle meydana gelebilecek kazaların önlenmesi amacıyla yol kullanıcılarına yönelik bilgilendirmede bulunuyor. Yapılan bilgilendirmede aşırı hız yapmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, cep telefonunu ele alarak kullanmamaları, hatalı sollama yapmamaları, genel trafik kurallarına uymaları konularında, emniyet Kemerinin önemi ve emniyet kemeri kullanmaları konularında bilgilendirme yapılarak kurban bayramları kutlanmış şeker ve kolonya ikram edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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