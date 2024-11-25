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Aydın'da Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması: 217 Şahıs Sorgulandı

Aydın'da Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması: 217 Şahıs Sorgulandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, üniversite öğrencilerinin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan 'Sıcak Nokta Uygulaması' kapsamında 217 şahıs ve 128 araç sorgulandı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, suçun önlenmesi için denetimlerin devam edeceğini açıkladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yurtlar çevresinde jandarma ekipleri tarafından Sıcak Nokta Uygulaması gerçekleştirilirken, 217 şahıs sorgulandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Işıklı Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla " Sıcak Nokta Uygulaması" kapsamında 217 şahıs ve 128 araç sorgusu yapıldı. Üniversite öğrencilerinin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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