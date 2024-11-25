Aydın'da Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması: 217 Şahıs Sorgulandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yurtlar çevresinde jandarma ekipleri tarafından Sıcak Nokta Uygulaması gerçekleştirilirken, 217 şahıs sorgulandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Işıklı Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla " Sıcak Nokta Uygulaması" kapsamında 217 şahıs ve 128 araç sorgusu yapıldı. Üniversite öğrencilerinin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN