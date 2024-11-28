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Aydın'da Jandarma'dan 'Sıcak Nokta' Uygulaması

Aydın'da Jandarma'dan 'Sıcak Nokta' Uygulaması
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Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri, üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde güvenlik sağlamak amacıyla 'sıcak nokta' uygulaması düzenledi. 133 şahıs ve 75 araç sorgulandı, olumsuz duruma rastlanmadı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'sıcak nokta' uygulamasında 133 şahıs ve 75 araç sorgulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Işıklı Mahallesi'nde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde ve KYK çevresinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 'sıcak nokta uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 133 şahıs ve 75 araç sorgusu yapan jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Üniversite öğrencilerinin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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