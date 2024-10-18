Aydın'da Jandarma'dan Sıcak Nokta Uygulaması

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıcak nokta uygulamasında 381 şahıs ve 113 araç sorgusu yapıldı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca Efeler Işıklı ve Şevketiye Mahalleri'nde üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla " Sıcak Nokta Uygulaması" kapsamında; asayiş ve motorlu asayiş timlerince umuma açık işyerlerinin ve şok yol kontrolü faaliyetinde 381 şahıs ve 113 araç sorgusu yapıldı. Üniversite öğrencilerinin emniyet ve güvenliği amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN