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Aydın'da Jandarma Büyük Huzur Uygulaması Gerçekleştirdi

Aydın'da Jandarma Büyük Huzur Uygulaması Gerçekleştirdi
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Aydın il Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan huzur ve güven uygulamasında 4 bin 732 şahıs sorgulanırken, 110 aranan şahıs yakalandı. 128 umuma açık yer ve 2 dernek/kooperatif denetlendi.

Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları huzur ve güven uygulamasında 4 bin 732 şahsı sorguladı.

Aydın il Jandarma Komutanlığı ekipleri 53 unsur ve 170 personelin katılımı ile icra edilen bölgesel huzur ve güven ( Kumar,tombala,yasadışı bahis) uygulamasında, 4732 şahsı sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 110 şahıs yakalandı. Uygulamalarda 128 umuma açık yer ve 2 dernek/kooperatif kontrol edildi. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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