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Aydın'da Jandarma Bayram Tedbirleri Kapsamında Trafik Denetimleri Yapıyor

Aydın'da Jandarma Bayram Tedbirleri Kapsamında Trafik Denetimleri Yapıyor
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Aydın ili genelinde Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde jandarma ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor. Sürücülere trafik kurallarını hatırlatıp bilgilendirmelerde bulunuyorlar.

Aydın ili genelindeki yol kontrol noktalarında Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında trafik denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri vatandaşlara trafik kurallarını hatırlatıp uyarılar yapıyor.

Aydın ili genelinde yol kontrol noktalarında jandarma ekipleri Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Jandarma ekipleri sürücülere; aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları, her 2 saatte bir mola verilmesi konularında bilgilendirme yapıyor. Vatandaşların bayramını tebrik eden ekipler, bilgilendirme broşürleri dağıtarak kazaların önlenmesi yönünde çalışmalar gerçekleştiriyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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