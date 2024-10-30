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Aydın'da Jandarma, Anız Yakmanın Cezasını Hatırlattı

Aydın'da Jandarma, Anız Yakmanın Cezasını Hatırlattı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde pamuk hasadı yapılan tarlalarda jandarma ekipleri, üreticilere anız yakmanın dekar başına 386,79 TL cezası olduğunu hatırlattı ve anız yakmanın zararları hakkında bilgilendirme yaptı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde pamuk hasadı yapılan tarlalara inen jandarma ekipleri, üreticilere anız yakmanın cezasının dekar başına 386,79 TL olduğu hatırlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koçarlı ilçesinde pamuk hasadı yapılan tarlalarda üreticilerle bir araya geldi. Vatandaşlara, 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakmanın dekar başına 386,79 TL cezası olduğu, yangın risklerine karşı ve yaptıkları hasatlar sonucunda anız yakmanın toprağın verimini düşürdüğü, topraktaki canlılara, çevreye ve doğaya verdiği olumsuz etkiler hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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